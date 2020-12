Aftenposten mener: Det lyser i stille grender

Håpet må være at julenissen har en effektiv koronavaksine i sekken.

Karl Johans gate i Oslo er pyntet til jul. Stian Lysberg Solum

For de fleste barn her i landet er julaften en av årets aller fineste og sterkeste dager. Forventningene har fått bygge seg opp gjennom en lang adventstid. Endelig er dagen her!

Store deler av dette året har vært en eneste lang ventetid. Tålmodigheten er blitt satt på prøve, og lite har vært som det pleier.