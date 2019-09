Knapt en uke etter at en samlet borgerlig side i Oslo var ute og krevde penger til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy, lå sannelig pengene på bordet.

Denne hendige budsjettlekkasjen var heller ingen ulempe å offentliggjøre rett for valget. «Dette er en stor og viktig dag for landet vårt», proklamerte Iselin Nybø (V), minister for forskning og høyere utdanning.