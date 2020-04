Aftenposten mener: Det haster å gjenåpne skoler og barnehager

Onsdag kommer regjeringens beslutning om hvilke koronatiltak som skal videreføres og i hvilken form. I forkant av dette signaliserer flere kommuner at de vil trenge tid og ikke kommer til å følge et nasjonalt råd om å gjenåpne skoler og barnehager rett over påske. Det gjelder blant annet Oslo.

I et intervju i Aftenposten slo Oslos skolebyråd, Inga Marte Thorkildsen, fast allerede i helgen at byen ikke vil åpne skoler og barnehager første uke etter påske. Samtidig gir hun uttrykk for sterk bekymring. Hun sier at kommunen får tak i bare «en brøkdel av de barna med ekstra behov». Hun snakker om at stengningen kan gi et «et enormt folkehelseproblem» og større ulikhet, blant annet fordi den hjelpen og støtten barn får i skolearbeidet hjemme, varierer så mye.