Aftenposten mener: Jernbane er svindyrt, men raske tog til Stockholm kan gå

Det går alltid et tog, men for sakte og sjelden til Sveriges hovedstad.

Statens Järnvegar trafikkerer Oslo–Stockholm hver dag, men ofte og fort går det ikke.

Oslo kommune vil jobbe sammen med svenske byer for å kutte reisetiden med tog mellom Oslo og Stockholm. Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) tar til uken imot representanter for blant annet Karlstad, Örebro og Västerås.

På statlig nivå skjer det også noe med Stockholm-toget. Statens vegvesen utarbeider en mulighetsstudie på oppdrag fra regjeringen. Den skal være klar i oktober.

Hørt om sånne planer før? Lite har hatt bredere politisk velvilje, men mindre konkret fremdrift enn arbeidet med å få flere avganger og vesentlig kortere reisetid på denne jernbanestrekningen.

Fra Oslo til Stockholm er det bare 41 mil. Landskapet mellom byene er flatt og oversiktlig og burde ligge svært godt til rette for et raskt og effektivt togtilbud. For tiden går det 12 fly pr. dag mellom de to byene. Svært mange av disse flypassasjerene kan la seg lokke over til toget dersom reisetiden går ned fra fem–seks timer til under tre.

Problemet er bare at skinnegående prosjekter er belemret med priser og overskridelser som kan skremme vettet av planleggere. 8 kilometer Fornebubane er foreløpig anslått til å koste 26 milliarder kroner. I april i fjor måtte offensive planer for Intercity-tilbudet til Halden, Skien og Lillehammer legges vekk.

Selskapet Oslo–Sthlm 2.55 AB, som eies av fylker og kommuner på svensk side, vil ha reisetiden ned til 2 timer og 55 minutter. Planen er å la private aktører bygge banen og drifte den i 50 år før staten overtar. 90 prosent av investeringene skal gjøres gjennom låneopptak.

Partier på Stortinget har omtalt planen med ord som «genial» og «spennende». Den private modellen krever mindre utlegg over trange statsbudsjetter. Motstand kan med sikkerhet ventes fra Kongsvinger, som ikke lenger vil være stasjonsby for Stockholm-toget. Oslo–Sthlm 2.55 AB vil i stedet ha en ny linje fra Ski eller fra Gardermobanen via Bjørkelangen til Arvika.

Prosjektet må regnes nøye på. Og saumfares grundig. Men hurtigtoget til Stockholm har et annet passasjergrunnlag og dermed en helt annen realisme i seg enn luftslottet Nord-Norge-banen og planene for nye lyntogtraseer over fjellene til Bergen, Stavanger og Haugesund.