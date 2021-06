Aftenposten mener: Håpløst å nekte voksne e-sigaretter

Nikotin-Bent burde ta en prat med Narko-Bent.

E-sigaretter er klart mindre skadelig enn tradisjonelle sigaretter. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nå nettopp

Regjeringen ønsker å innføre 25 års aldersgrense for e-sigaretter. Dette er en del av en røykepakke med flere innstramminger. Noen av dem er fornuftige. Verdens høyeste aldersgrense for e-sigaretter er det ikke.

Myndighetsgrensen er 18 år i Norge. Fra da av har nordmenn stort sett de samme frihetene. Unntakene er godt begrunnet. 20-årsgrensen for kjøp av sprit skyldes for eksempel at dette er særlig skadelige alkoholprodukter.