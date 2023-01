Sverige kan ikke bøye seg for Tyrkia

12.01.2023 09:38

Sveriges statsminister Ulf Kristersson prøver å løse Nato-floken Tyrkia har skapt.

Erdogan stiller utidige krav.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I mai 2022 søkte Sverige og Finland medlemskap i Nato. Det skjedde som en reaksjon på Russlands brutale invasjon i Ukraina.

Reaksjonen var positiv fra de aller fleste i alliansen. Unntaket var Tyrkia. Landets stadig mer autoritære president Recep Tayyip Erdogan stilte krav de to landene måtte innfri. Særlig var Sveriges tolerante linje overfor hva Tyrkia anser som kurdiske terrororganisasjoner, et problem.

Kravene var ikke helt illegitime. Sverige har nå strammet inn sin praksis en del.

Regjeringsskiftet i Stockholm i høst var i så måte praktisk. «Min regjering ble valgt for bare noen uker siden på et mandat om å sette lov og orden først. Det inkluderer å bekjempe terrorisme og terrororganisasjoner som PKK i Sverige», sa statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna i november.

Men Erdogan går for langt. Han vil ha den svenske regjeringen til å utlevere enkeltpersoner. Det skal gjelde ikke bare kurdere, men også folk Erdogan mener har tilknytning til Fethullah Gülen. Sistnevnte er en muslimsk skriftlærd og forfatter. Han er tyrker, men bosatt i USA. Erdogan ser ham som en fiende.

Det er mulig at Erdogan ikke forstår problemet. Slik han styrer Tyrkia, er landets domstoler underlagt presidentens vilje.

I Sverige og andre liberale demokratier er rettsvesenets uavhengighet et viktig prinsipp. Mennesker skal dømmes (eller utleveres) etter demokratisk vedtatte lover, ikke etter hva statsministeren for tiden synes.

«Tyrkia bekrefter at vi har gjort det vi sa at vi skulle gjøre, men de sier også at de ønsker ting vil ikke kan eller vil gi dem», sa Kristersson i en tale på en konferanse i Sälen søndag.

Tyrkia bryter de fleste prinsippene i Natos verdigrunnlag. Et land som Sverige hverken kan eller vil gjøre det. Rettsstatens prinsipper veier tungt.

Det ser ikke ut til å finnes noen enkel løsning av floken. Lyspunktet er at det ikke haster. Russlands militære styrker har mer enn nok å gjøre i Ukraina.

Finland, som Tyrkia skal være rede til å gi grønt lys for, sier også at landet vil vente på Sverige.

Sverige og Finland vil få hjelp ved behov. Enkelte Nato-land har lovet dem det. Også kollektivt ble løftet gitt på Natos toppmøte i Madrid i fjor høst: «Sveriges og Finlands sikkerhet har direkte betydning for alliansen, også mens opptaksprosessen pågår».