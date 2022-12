Aftenposten mener: Det ble ikke stramt nok

SV-leder Audun Lysbakken (til venstre), statsminister Jonas Gahr Støre (i midten) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem enigheten om budsjettet denne uken.

Statkraft kan ikke redde budsjettforliket hver høst.

SV og regjeringspartiene ble til slutt enige om statsbudsjettet for 2023. Et hovedbudskap fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har vært at det må holde igjen på bruken av penger. Det gikk så som så.

Vedum har siden mai snakket om behovet for å bremse pengebruken. Norges Bank møter prisvekst ved å heve renten.