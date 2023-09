Nei til lekseforbud

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) på Haugenstua skole. Vis mer

Oslo SV vil kreve leksefri på alle osloskoler. Ap må huske sin egen tillitsreform og si nei til SV.

Publisert: 08.09.2023 07:02

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sunniva Holmås Eidsvoll er byråd for oppvekst og utvikling og SVs førstekandidat til Oslo bystyre. Hun sier til avisen Klassekampen at SV har lagt en plan for å fjerne leksene for 1. til 4. trinn i hele Oslo.

– Dette er en av våre hovedsaker å gjennomføre hvis det blir rødgrønt flertall i Oslo, sier hun.