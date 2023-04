Langt igjen for Nord-Irland

USAs president Joe Biden vil legge press på partene i Nord-Irland.

Mistilliten må overvinnes. Hva kan Joe Biden oppnå?

12.04.2023 08:41

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mandag markerte Nord-Irland 25-årsjubileet for Langfredagsavtalen. Den gjenopprettet i 1998 en egen folkevalgt forsamling og en provinsregjering bygd på konsensusprinsippet. Den irske republikanske armé (IRA), som kjempet for et samlet Irland, skulle avvæpnes. Britenes militære nærvær skulle bygges ned.

Avtalen har vært en betinget suksess. Voldsnivået er mye lavere enn før.