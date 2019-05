Aftenposten mener: Krypingen for Kina gir resultater

Ukens besøk av en kinesisk delegasjon med Folkekongressens leder Li Zhanshu i spissen synes å være en bekreftelse av at forholdet mellom Norge og Kina er normalisert.

Dette er å forstå som at norske myndigheter har krøpet lenge nok for å reparere skaden Nobelkomiteen gjorde, da Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010.

At Norges regjering ikke hadde noe med tildelingen å gjøre, er en detalj som aldri har interessert det kinesiske regimet.

At Nobelkomiteen hadde all grunn til å hedre en dissident som har stått opp mot den brutale undertrykkelsen i landet, interesserte regimet enda mindre.

Veien ut av den såkalte fryseboksen har gått via en skammelig behandling av Dalai Lama. Da tibetanernes åndelige leder i 2014 besøkte Oslo, fikk han ikke møte noen i regjeringen. Han fikk heller ikke møte stortingspresidenten. En slik behandling av en tidligere vinner av Nobels fredspris er høyst uvanlig.

Årsaken ble klargjort av daværende utenriksminister Børge Brende (H) i et svar til stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV): «Norge må være realistisk i sin utenrikspolitikk og legge Norges langsiktige interesser til grunn, deriblant viktigheten av å normalisere forholdet til Kina.»

Nevnte ikke samhandelen

Brende vektla mulighetene for å spille en rolle i freds- og forsoningsprosesser, samt å sette menneskerettighetsspørsmål på dagsordenen.

Han nevnte ikke det langt mer nærliggende hensynet til Norges lukrative samhandel.

Ingenting tyder heller på at norske myndigheter vil sette menneskerettigheter i Kina på noen dagsorden i overskuelig fremtid.

Løfte om å krype videre

I 2016 undertegnet regjeringen en erklæring om at Norge «tillegger Kinas kjerneinteresser og sentrale bekymringer høy verdi, ikke vil støtte noen forsøk på å undergrave dem, og vil gjøre sitt beste for å unngå skader på forholdet landene imellom i fremtiden».

I anledning denne ukens hendelse, fikk den så langt ukjente gruppen «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce» kapre en demonstrasjonstillatelse foran Stortinget, lenge før besøket overhodet var kjent. Gruppens talsperson bekreftet overfor NRK at dette skjedde etter at Kinas ambassade i Oslo hadde gitt et hint.

Premie: Frihandelsavtale?

Dermed ble Amnesty Norge og andre menneskerettighetsorganisasjoner henvist til Universitetsplassen, ute av syne for den kinesiske delegasjonen.

Det siste kan regjeringen antagelig ikke lastes for, men i sum fremsto det som vel fortjent da det kinesiske diktaturets høye representant på norgestur torsdag roste statsminister Erna Solberg for å ha «strukket seg langt». Belønningen kan bli en frihandelsavtale.