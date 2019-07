Aftenposten mener: På tide med uavhengig granskning av sommerstengte tog

Sommerstengte tog skulle ikke bli en sovepute, forsikret daværende konserndirektør for infrastruktur i Bane Nor i 2017. Mon det.

Det ser likevel ut til å ha blitt fryktelig lett å stenge ned hele driften hver sommer. I 2009 innførte Jernbaneverket (nå Bane Nor) og NSB (nå Vy) ordningen med lang togstans med buss for tog for å få gjort større vedlikeholds- og fornyelsesarbeider. Tidligere ble arbeidet gjerne begrenset til netter og helger. Som Aftenposten kunne fortelle i forrige uke, ligger det an til å bli buss for tog hver sommer frem til 2032 – minst.