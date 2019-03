Aftenposten mener: SVs venstrekurs gir Ap hodebry

Landsmøtet i Sosialistisk Venstreparti bekreftet venstredreiningen under partileder Audun Lysbakken.

Ingen forbinder lenger skole- og barnehagepolitikk med SV. Sammen med klimapolitikken sto sakene i sentrum i Kristin Halvorsens tid som partileder, fra 1997 til 2012. Hun klarte i en periode å vinne en del mer sentrumsorienterte velgere for sitt parti.

Nå handler det for SV mest om klassiske sosialistiske saker: økt skatt for rike, mer velferdsstat og kamp for arbeideres rettigheter.

Partiet vil til og med bruke staten til å bygge opp bestemte næringer. Dette er et element av planøkonomi som man skulle tro at tiden for lengst hadde løpt fra.

Også klimaprofilen er tonet noe ned. Den forsvinner ikke, men skal kombineres med næringspolitikken nevnt i avsnittet over, og med fordelingspolitikk. Ideen er sammenfallende med en «Green New Deal» lansert i USA av den venstreorienterte demokraten Alexandria Ocasio-Cortez.

«Grønn ny deal»

Å koble de tre temaene slik skaper nok entusiasme blant de mest radikale, de som aldri har vært spesielt opptatt av klimapolitikk som sådan.

Det gjenstår likevel å se hvordan det SV kaller «grønn ny deal» vil klare seg i konkurransen med andre partiers klimapolitikk.

SV får det neppe lettere ved at ingen av de tre i partiets ledelse har klimakampen som sin primære interesse. Leder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø brenner for fordelingspolitikk, mens nyvalgt nestleder Torgeir Knag Fylkesnes seilte opp med distrikts- og næringspolitikk.

SV og Rødt: 12,5 prosent

Fylkesnes slo med knapp margin Kari E. Kaski. Hun har høy profil som klimapolitiker.

På gjennomsnittet av marsmålingene har SV 7,5 prosents oppslutning. Også Rødt synes å ligge trygt på riktig side av sperregrensen med 5 prosent.

12,5 prosent tilsammen, altså, nøyaktig det samme som SV fikk alene i sitt beste stortingsvalg, i 2001 med Halvorsen som partileder. Da lå Rød Valgallianse, Rødts forløper, på 1,2 prosent.

Regjeringen vil glede seg

Den gangen handlet det om et SV med en politikk så moderat at knapt noen ble skremt. Nå består kraften til venstre for Arbeiderpartiet av to partier som virkelig er røde, og som begge kan komme inn med en stor gruppe i Stortinget som velges høsten 2021.

Dette vil bekymre Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han må demme opp for potente utfordringer fra venstre samtidig som han må hente velgere fra borgerlig side.

Derimot gleder utviklingen regjeringspartienes valgkampstrateger. De kan med all grunn spørre om hva slags regjering Støre vil kunne tilby fra 2021.