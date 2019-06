Aftenposten mener: Norsk økonomi lever fortsatt sitt eget liv

For tredje gang på under et år har Norges Bank hevet styringsrenten. Den ligger nå på 1,25 prosent, og en ny økning er varslet i løpet av året.

Dette står i sterk kontrast til situasjonen i andre vestlige land. I USA er det helt slutt på snakk om rentehevinger. I stedet spekuleres det på når kuttet kommer. Den europeiske sentralbanken har allerede rekordlav rente, men en rekke svake tall fra eurosonen har bidratt til at sentralbanksjef Mario Draghi tidligere denne uken antydet at et nytt kutt kunne være på trappene.

Innen et år kan Norge faktisk komme til å ha den nest høyeste styringsrenten i den rike delen av verden etter USA, påpeker analyseselskapet Oxford Economics.

Mange skulle vært renteøkningene foruten

Det er ikke først gang norsk økonomi er i utakt med andre land. Gjennom finanskrisen og eurokrisen opplevde Norge gode år som følge av høy oljepris, mens mange handelspartnere lå med brukket rygg. Da oljeprisen stupte i 2014, skjedde det motsatte. Norsk økonomi hadde noen vanskelige år, mens pilene pekte kraftig opp i USA og i Europa.

Nå er veksten i norsk økonomi igjen høy. Også nå er råvarer den viktigste driveren. DNBs sjeføkonom, Kjersti Haugland, uttaler til Dagens Næringsliv at Norge er inne i en «mini-oljeboom». Veksten ser dessuten ut til å bli «litt sterkere det neste året enn tidligere anslått», ifølge Norges Bank.

Situasjonen er en påminnelse om at oljesektoren og utviklingen i oljeprisen stadig er av avgjørende betydning for norsk økonomi. På én side innebærer det at Norge fortsatt står overfor store fremtidige omstillinger. På den annen side blottlegger det risikoen ved å tvinge gjennom en snarlig avvikling av oljenæringen. Det vil få store negative utslag på lønninger og arbeidsplasser.

Slik det ser ut nå, kommer de største truslene mot den høye veksten utenfra. Eurosonen, Storbritannia og USA viser alle svakhetstegn. President Donald Trumps handelskrig med Kina og faren for en militær konflikt med Iran bidrar til ekstra usikkerhet.

Endel norske husholdninger merker allerede de økte rentene på kroppen, og mange skulle vært dem foruten. Men det er viktig å ha med seg at renten fortsatt er svært lav historisk sett. Dessuten er renteøkninger et uttrykk for at ting går bedre. De skal forhindre at prisveksten løper løpsk, og at økonomien overopphetes.

Derfor er det også et godt tegn at Norges Bank varsler ytterligere rentehevinger. Det viser at banken tror Norge har flere gode år i vente.