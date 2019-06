Aftenposten mener: Askøy-skandalen må være en vekker

Drikkevannsforurensingen på Askøy i Hordaland tar liv. En 72 år gammel kvinne med alvorlig grunnlidelse døde torsdag. Det antas å være en sammenheng mellom en ett år gammelt gutts dødsfall i forrige uke og tarmbakteriene som nå er konstatert i drikkevannet på øya. Nesten 70 personer har vært innlagt på sykehus.

Epidemien på Askøy er altså minst like dødelig som det verdenskjente giardia-utbruddet i Bergen i 2004, som kostet en tobarnsmor livet.

Fortsatt er det uklart nøyaktig hvordan forurensingen har oppstått. Men uansett har Askøy kommune forsømt sitt ansvar ved ikke å oppgradere vannforsyningen. Det gamle høydebassenget, der smitten etter all sannsynlighet kommer fra, holder ikke mål etter dagens standarder. Behovet for en ny kilde er erkjent for lenge siden, og de hyppige kokevarslene har demonstrert problemene. Likevel er planer om ny vannforsyning blitt utsatt og nedprioritert i flere perioder.

Spørsmålet er hvor enestående dette er for Askøy. Mange kommuner mangler god beredskap for vannforsyning.

Det gjelder for eksempel Oslo, som nå har fått frist på seg til 2028 på å skaffe en fullgod reserveløsning til Maridalsvannet som drikkevannskilde. Også i hovedstaden har slike løsninger vært utredet i flere tiår uten at mye har skjedd.

Fra kommunepolitikeres ståsted er det fristende å utsette store investeringer av denne typen. I tillegg til at slike prosjekter er kostbare og ikke gir særlig velgergevinst, er sannsynligheten for at noe skal skje akkurat i din kommune, lav. Men nettopp dette tankesettet er med på å legge til rette for utbrudd som på Askøy.

Mattilsynet uttrykker bekymring for at mange kommuner har gamle ledningsnett, utilstrekkelige reserveløsninger og for trege prosesser når ny infrastruktur skal på plass. Varskoet må tas alvorlig, og det er å håpe at diverse rikspolitiske utspill følges opp av handling også når Askøy-epidemien har roet seg.

For svikt i de basale kommunale tjenestene – som vann, avløp og renovasjon – kan beviselig få fatale konsekvenser.

Om noe godt kan komme ut av skandalen på Askøy, må det være at vannforsyningen i landets kommuner havner høyere opp på agendaen.