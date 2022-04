Aftenposten mener: Sykepleiere er mennesker, ikke milliarder

Nå nettopp

Norge trenger flere intensivsykepleiere. Det trengte Norge også for 20 år siden.

Det tar år å bygge opp intensivkapasiteten i helsevesenet. Det må gjøres likevel.

Norge er ikke skodd for veldig mange veldig syke på en gang. En vesentlig del av begrunnelsen for de strenge tiltakene som ble iverksatt i møte med koronaviruset, handlet om at intensivkapasiteten i helsevesenet ikke skulle overbelastes. På toppen av den første bølgen lå det 101 koronapasienter på intensivavdelingene i Norge. Like mange var innlagt under deltabølgen. Senest i desember var nettopp frykten for å mangle intensivplasser en grunn til at Norge stengte ned nok en gang.

Tirsdag kom rapport nummer to fra koronakommisjonen. Kommisjonens mandat var å granske Erna Solberg-regjeringens håndtering av pandemien. Ikke overraskende konkluderer kommisjonen blant annet med at det må utdannes flere intensivsykepleiere.