Aftenposten mener: Kina presser EU til bedre økonomisk forsvar

Kinas bølleoppførsel overfor Litauen skaper bedre samarbeid i EU. Det var neppe meningen.

Litauens utenriksminister, Gabrielius Landsbergis, ber om støtte fra EU i møte med kinesisk blokade.

Kina fortsetter sin iver etter å strupe andre lands forhold til Taiwan. Torsdag kunngjorde Nicaragua at landet bryter sine diplomatiske forbindelser med øya. Daniel Ortegas regjering har latt seg overtale til å kunngjøre at Taiwan er en del av kinesisk territorium. Dermed mister Taiwan en av sine få diplomatiske forbindelser av vesentlig størrelse.

Her i Europa er trykket ikke mindre. Det lille landet Litauen har ført en Kina-kritisk linje de seneste årene. Regjeringen har beskrevet Kinas behandling av uigurene som «folkemord» og «forbrytelser mot menneskeheten». Tidligere i år forlot Litauen den såkalte 17+1-gruppen. Gruppen ble opprettet av myndighetene i Beijing for å fremme handel mellom Kina og Sentral- og Øst-Europa. Litauens utenriksminister, Gabrielius Landsbergis, oppfordret EUs 27 medlemsland heller til å stå sammen om sin forbindelse til Kina, snarere enn at deler av Europa skulle dyrke frem et eget samarbeid.