Aftenposten mener: Kraftselskapene må ta ansvar

17 minutter siden

Sørnorske vannmagasiner har lavere fyllingsgrad enn normalt. I Midt- og Nord-Norge er situasjonen motsatt. Her fra Zakariasdammen i Møre og Romsdal.

En regnfull høst hadde passet fint nå.

Det er energikrise i Europa. Også i Norge snakkes det nå høyt om risiko for strømrasjonering til vinteren. Det vil avhenge av en rekke ting. Regner det godt i høst, er det ingen fare. Dersom den russiske gassledningen Nord Stream 1 åpnes igjen etter vedlikeholdet disse dagene, vil Europas tilgang til russisk gass normaliseres. Hvis ikke, vil norske strømpriser «gå bananas», for å bruke energiminister Terje Lien Aaslands (Ap) formulering.

Det er mange årsaker til at det er blitt slik. Krigen i Ukraina og en overoptimistisk tysk energipolitikk er to av dem. Men været har heller ikke hjulpet. I øst og sør har landet hatt den tørreste våren på over 100 år. Resultatet er en ganske ekstrem situasjon, som også kraftbransjen selv erkjenner.