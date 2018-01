Aftenposten mener: Dyster utvikling i Sverige

Det har vært en relativt dramatisk uke i vårt naboland. To menn ble pågrepet etter en eksplosjon ved politistasjonen i Rosengård i Malmö, et område med 94 prosent innvandrere. Politiet mener eksplosjonen var rettet mot dem, forteller NTB.

I fjor ble svensk politi utsatt for flere angrep. I desember ble en politibil sprengt utenfor politihuset i Malmö, og en måned tidligere gikk en håndgranat av utenfor politihuset i Uppsala. I oktober ble det avfyrt flere skudd mot huset til en politimann i Västerås, og tidligere samme måned ble entreen til politihuset i Helsingborg sprengt, rapporterer nyhetsbyrået. Tidligere på året ble det kastet en molotovcocktail mot en sivil politimann i Göteborg.

I tillegg til dette pågår en opphetet debatt blant svenske politikere om gjengkriminalitet. I den svenske riksdagen på onsdag sa statsminister Stefan Löfven at han ikke vil utelukke muligheten for å sette inn militæret mot gjengkriminaliteten. Forslaget kom først fra lederen av Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson.

– Det blir ikke min første handling å sette inn militæret, men jeg er forberedt på å gjøre det som trengs for å sikre at den alvorlige organiserte kriminaliteten skal bort, sa Löfven etter partilederdebatten.

Löfvens innledning var imidlertid mer optimistisk stemt. Statsministeren snakket blant annet om at pensjonene øker, og at økonomien er i vekst.

– Men det er også åpenbart at det er sosiale problemer. I fjor var det 300 skytinger og 40 mennesker døde. Det nye året er blitt innledet med nye skytinger. Vi ser kriminelle med total mangel på respekt for menneskelig liv. Det er en fryktinngytende utvikling som jeg er fast bestemt på å snu, sa Löfven ifølge Svenska Dagbladet.

Forslaget om å sette inn militæret vekker motstand fra flere hold, inkludert justisminister Morgan Johansson (S). Han mener politiet er ressurssterke nok til å stanse volden. Ulf Kristersson, leder for Moderaterna, mener det er viktig ikke å blande militær og politi.

Militæret er blitt brukt i sivilsamfunnet i flere land de seneste årene. I Danmark bevoktet soldater en synagoge i høst, i Frankrike har soldater stått i beredskap på strategiske områder i kjølvannet av terrorangrep, og i Belgia har ny terrorlovgivning senket terskelen for å sette inn hæren i visse tilfeller.

Kriminalitetsproblemene i belastede områder vitner om svak sosial- og integreringspolitikk i et land som har hatt svært kraftig innvandring over mange år.

Sveriges tradisjon for nøytralitet i krig gjør landet særlig sensitivt når det gjelder militæret. Desto mer urovekkende er det når politikere nå anser situasjonen så alvorlig at de vurderer å sette inn soldater for å få kontroll på gjengkriminaliteten.