Aftenposten mener: Mexico må gjøre mer for å beskytte journalister

2. feb. 2022 06:30 Sist oppdatert nå nettopp

Bildet av hunden Chato, som venter forgjeves på sin drepte eier, er blitt et symbol i Mexico.

Fire drap på like mange uker har ført til sterke protester.

Et bilde av hunden Chato er delt tusenvis av ganger i Mexico de siste dagene. Den brune pitbullen ligger tålmodig og venter foran en dør. Bolighuset grensebyen Tijuana er sperret av med polititape.

Chato tilhørte journalisten Lourdes Maldonado. Hun ble skutt for få dager siden her, utenfor sitt eget hjem. Bildet av hunden, som ventet i flere dager før den ble tatt hånd om, er blitt et symbol.