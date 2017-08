Aftenposten mener: Eldre er ingen svak gruppe

Det såkalte Velferdsbarometeret viser folks holdninger i sosialpolitiske spørsmål. Som Aftenposten skrev onsdag viser årets undersøkelse at bekymringen for eldres økonomiske situasjon i Norge har falt kraftig.

Heller ikke barnefamiliers økonomi volder nordmenn særlig bekymring. Både innvandrere, arbeidsledige, aleneforeldre og funksjonshemmede er grupper nordmenn mener er mer utsatt for økonomiske problemer enn eldre og barnefamilier.

Resultatet er positivt i den forstand at velgere har fått med seg endringene i disse store gruppenes økonomi. Både barnefamilier og eldre er grupper som er blitt særlig tilgodesett de siste par tiårene. Pensjonistene er nå landets rikeste aldersgruppe.

Også blant de eldre finnes det folk med dårlig råd som er viktig å ha oppmerksomhet rundt. Tjenestetilbudet i eldreomsorgen må også prioriteres i de kommende årene. Men det er ingen grunn til å fortsette å pøse ut penger til pensjonister flest, slik denne regjeringen har gjort.

Regjeringens økning av minstepensjonen er et grep som i det minste treffer dem med lav inntekt. Men både pensjonisters skattelette på 840 millioner kroner og den reduserte avkortingen for samboende pensjonister er dyre og dårlige beslutninger. Avkortingen skyldes at det er billigere å bo sammen med noen enn alene, men Regjeringen har fått det for seg at slikt er irrelevant.

Arbeiderpartiet ser ikke ut til å være villige til å reversere denne endringen, som koster skattebetalerne flere milliarder kroner i året, og som i stor grad går til pensjonister som allerede har god råd. Regningen er det de yngre generasjoner som må ta.

Argumentet har vært at pensjonistene sakker akterut sammenlignet med resten av befolkningen, men nettopp dette er et poeng med den viktige pensjonsreformen.

Prioriteringen av eldre er neppe resultat av helhetlige rettferdighetsbetraktninger fra politkerne. En mer nærliggende forklaring er at eldre er en viktig velgergruppe som i stor grad bruker stemmeretten.

Alle håper å ha en alderdom som oppleves økonomisk romslig. Kloke politiske valg og nordmenns arbeidsinnsats har sørget for at det nå er tilfelle for de aller fleste. Få eldre opplever sin egen økonomiske situasjon som svak. Også på dette området må politikken målrettes mot dem som trenger det mest.

Undersøkelsen viser at det ikke er noe folkekrav å forbedre pensjonistenes kår ytterligere. Det bør kunne gi politikere ryggrad til å fatte beslutninger som vil gjøre fremtidige pensjonsregninger mer håndterbare. Denne regjeringen har bidratt til det motsatte.