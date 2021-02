Aftenposten mener: Flere læreplasser må sikres

Yrkesfag blir en nyttig utdannelse i årene som kommer.

Anleggsplass og byggegrop for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomten. Foto: Gorm Kallestad, NTB

13 minutter siden

I en ny analyse har Nav tatt for seg arbeidslivet frem mot 2035. Konklusjonene de trekker, er til dels oppløftende. De regner for eksempel med at det blir lav arbeidsledighet blant høyt utdannede og yrkesfagutdannede.

Samtidig regner de med at arbeidsmarkedet kommer til å bli mer ustabilt. Det betyr at folk må regne med å bytte jobb oftere enn før.