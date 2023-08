Sveriges krise er Natos krise

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (t.v.) og Sveriges statsminister Ulf Kristersson tok hverandre i hendene under Nato-toppmøtet i juli. Men fortsatt er ikke svenskene inne i alliansen. Vis mer

Ungarn er fortsatt en hindring på Sveriges vei til Nato. Også Tyrkia kan true.

Mange vil huske håndtrykket mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson på Natos toppmøte i juli. Mellom dem sto Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Han hadde spilt en viktig rolle i den diplomatiske dragkampen.

Endelig oppga Erdogan sin motstand mot svensk Nato-medlemskap. Samtidig sa Ungarns statsminister Viktor Orban at også hans land nå vil sørge for at dette går i orden. Begge de autoritære statene hadde holdt igjen.