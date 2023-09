Solberg somlet. Nå må aksjeoversikten på plass.

Erna Solberg (H) fikk beskjed om å lage et åpent aksjonærregister i 2014. Det har ennå ikke skjedd.

Hadde Solberg-regjeringen jobbet raskere, kunne Finnes’ aksjehandler blitt oppdaget før.

Publisert: 26.09.2023 10:33

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Norge er det åpenhet om mye.

Hvem som helst kan få innsyn i brev til og fra offentlig forvaltning. Eller i hvem som eier fast eiendom her til lands. Utskriften fra grunnbøker kan også vise hvilke heftelser som finnes, for eksempel banklån på boligen. Så er det en utfordring at det reelle eierskapet likevel kan skjules.