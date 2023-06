Staten må stokke bena bedre

Seriekriminelle kan ikke få kvalitetsstempel fra staten.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har ansvaret for godkjentstempelet til aktører i byggebransjen.

26.06.2023 14:35

For bedrifter og forbrukere er det ikke alltid lett å sikre seg mot uryddige aktører i arbeidslivet. I byggebransjen kan det være særlig vanskelig. De useriøse aktørene sier jo ikke ifra selv om at det er hva de er.

En hjelp er når Direktoratet for byggkvalitet gir godkjentstempel. Direktoratet deler ut merket «Sentralt godkjent». Det skal gi trygghet for at ting er på stell.

Ifølge direktoratet forteller kvalitetsmerket at dette er et firma som oppfyller krav til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Men så er det ikke nødvendigvis slik at aktøren er seriøs likevel.

Aftenposten har fortalt om den seriekriminelle Tomas Vestertas. Politiet, Arbeidstilsynet og andre statlige aktører har laget en liste over navn for å stoppe skurker i næringslivet. Vestertas står på den listen. Likevel er et av firmaene han ledet, blitt sentralt godkjent.

Vestertas var i konkurskarantene da dette firmaet fikk godkjenningen. Ingen kan mene at en slik aktør oppfyller statlige krav til seriøsitet.

Informasjonen om hvem som er i konkurskarantene, er lett tilgjengelig. I Brønnøysundregistrene kan hvem som helst sjekke slikt. Det ble ikke gjort. Dermed kunne Vestertas bruke statlig godkjenning i sin markedsføring. Da er det ikke lett for bedrifter og forbrukere å sikre at de ikke kjøper tjenester fra uryddige selskaper.

Direktoratet svarer ved å vise til loven. Den regulerer hvilken informasjon som skal sjekkes. Direktoratet har ikke hjemmel for å sjekke andre opplysninger.

– Det vil alltid finnes personer som misbruker systemet, men vi greier ikke lage vanntette systemer for alt, sier direktør Per- Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Det har han utvilsomt rett i. Helt vanntett blir ting sjelden. Men holdningen til Horne blir altfor tilbakelent. Her bør det være svært enkelt å gjøre systemet i alle fall litt bedre.

Ordningen reguleres av byggesaksforskriften. Ansvaret for den ligger hos kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Dette må han gripe tak i. I kampen mot arbeidslivskvalitet og uryddighet i næringslivet er det viktig at statlige aktører samarbeider. Det trengs koordinert innsats. Det er viktig av hensyn til både arbeidstagere, kunder, rettferdig konkurranse og skatt.

Et kvalitetsstempel på skurker kan staten tross alt ikke være bekjent av.