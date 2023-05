Ap må si hva som skal erstatte fraværsgrensen

Tonje Brenna, Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng på Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo.

Ingen vil tilbake til halvfulle klasserom.

19.05.2023 19:46

På Arbeiderpartiets landsmøte sikret ungdomspartiet AUF seg en stor seier: Fraværsgrensen skal skrotes.

AUF kjempet det gjennom av flere grunner. For det første skal reglene bli mindre byråkratiske. For det andre skal nye regler bidra til at flere fullfører videregående skole.