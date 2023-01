Aftenposten mener: Spillmonopol er bra

2. jan. 2023

Norsk Tipping har monopol på pengespill i Norge.

Flere banker må ta ansvar for å stanse pengeoverføring til spillselskaper.

I romjulen fortalte Aftenposten om Arve Walde. Han ble spillavhengig og spilte bort nesten hele bryllupsbudsjettet. Da det kom for en dag, sto han i fare for å måtte avlyse bryllupet og miste sin forlovede for godt. Heldigvis fikk han hjelp.

Han er ikke alene om å ha fått trøbbel med pengespill. I Norge anslår man at rundt 55.000 mennesker sliter med spillavhengighet. Under pandemien var det en sterk økning i antallet som tok kontakt med hjelpetilbudet Spillavhengighet Norge.

