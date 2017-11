Aftenposten mener: Tilliten til SSB må gjenopprettes

Når uken begynner skal byrået innstille seg på å få ny sjef. Det er nødvendig slik situasjonen har utviklet seg. Christine Meyer har tapt tilliten fra sin eier og fra for mange av sine ansatte. Hvordan en planlagt omorganisering kunne ende her, blir det overordnede spørsmålet de neste ukene. For punktum settes ikke med Meyers avgang.

Søndag ble Christine Meyer enig med Finansdepartementet om en sluttavtale. Her er betingelsene.

Hvorvidt de ulike trinnene i omorganiseringen har vært forankret i departementet, er et nøkkelspørsmål. Meyer mener at hun og SSB-ledelsen har fått ryggdekningen de trengte underveis. Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet mener Meyer har ignorert signaler.

Vi må få vite i hvilken form, og gjennom hvem, signalene er gitt. Det som er kommet til nå, utløser nye spørsmål.

I februar spurte stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) om omorganisering og endringer i SSB burde vente til etter at statistikklovutvalget hadde gitt sin innstilling. Bakgrunnen var bekymringene fra partene i arbeidslivet for SSBs evne til å levere underlag til Teknisk Beregningsutvalg (TBU). Allerede da var fremtiden til forskningsavdelingen et tema.

I sitt svar til Marthinsen fremhevet Siv Jensen Meyers garantier for at SSBs leveranser til TBU ikke ville svekkes. Hun viste ingen tegn på uro over prosessen.

Nå er Jensen så bekymret for leveransene at hun både vil utsette endringene i tråd med det Marthinsen foreslo, og har mistet tillit til Meyer. Vi må få vite hva som har skjedd siden februar som har endret tillitsforholdet så grunnleggende.

Konkretiseringen av endringene i forskningsavdelingen, der 25 forskere ble bestemt flyttet til statistikkavdelingen, er en nærliggende forklaring. Endringen var kontroversiell, og det er forståelig, ikke minst fra et arbeidstakerståsted.

Sannsynligvis hadde det vært enklere å forholde seg til en ren nedbemanning av avdelingen enn denne overflyttingen av folk.

Likevel, hva eksakt var det med denne flyttingen som gjorde at Meyer tapte tillit hos statsråden?

Erling Holmøy var en av forskerne som ble flyttet. Han reagerte selvsagt på det, men brukte også anledningen til å nevne at SSB-ledelsen var kritisk til arbeidet hans på innvandringsfeltet. Det utløste en rekke med, for SSB, svært skadelige spekulasjoner om at ledelsen overstyrte forskningen. Hele tilliten til SSB hviler på forutsetningen om at forskningen er politisk uavhengig og faglig styrt. Faktasjekktjenesten Faktisk.no har i en grundig gjennomgang konkludert med at den siste rapporten om innvandring ikke ble forsinket på grunn av politisk overstyring, men på grunn av faglig uenighet.

At påstander om overstyring har sittet så løst, har undergravd tilliten til SSB på rekordtid. Den må gjenopprettes, og arbeidet må starte med at vi får vite hva som har skjedd i SSB og i relasjonen mellom departementet og SSB det siste halvåret.