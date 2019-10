Aftenposten mener: Opprørende og potensielt farlig sikkerhetsbrudd

«Vi er ikke trygge her lenger. Vi var det, men nå er alt ødelagt».

Det sier en mor i Bergen til BT, etter at kommunen har fortalt barnefaren hvor hun og barnet bor.

Han har ikke foreldreansvar, og de har tidligere levd på hemmelig adresse. Nå er hun forståelig nok redd for å bli oppsøkt av den voldsdømte ekssamboeren.

Opplysningene har kommet ham i hende gjennom appen Vigilo, som nå er tatt i bruk i rundt en fjerdedel av landets kommuner.

Fordelen med digitale kommunikasjonsløsninger mellom foreldre og skoler og barnehager er åpenbare. Men det er uforståelig at så alvorlige glipper i det hele tatt kan skje.

I Bergen ble foreldre uten foreldreansvar automatisk ble lagt til i appen. I alt gjelder dette 2576 barn.

Tre av dem bor på hemmelig adresse, og ti har familieforhold som gjør at en av foreldrene ikke skal ha noen form for informasjon om barna.

Dette kan sette barna det gjelder i fare, og det må oppleves forferdelig at skolen aktivt gjør livssituasjonen vanskeligere.

Bergen og andre kommuner som har gitt ut slike opplysninger, har beklaget.

NRK forteller om at en barnefar uten foreldreansvar fikk en autogenerert epost med informasjon om innlogging, samt navnet på skolen der barnet hans er elev. Vurderinger etter barneloven om slike opplysninger kan skade barnet om far får tilgang til dem, ble ikke gjort.

Årsaken, ifølge både leverandør og kommune, skyldes mangler ved import av opplysninger fra Folkeregisteret. Oppdateringer har sørget for at informasjon om blant annet besøksforbud forsvant. Leverandøren Vigilo går langt i å skylde på kommunene, mens kommunene ikke var klar over at oppdateringene hadde denne effekten.

Det er sikkert korrekte forklaringer, men de er overhodet ikke akseptable. Behandling av personopplysninger er alvorlige saker, og det må rett og slett forutsettes at slike brudd ikke skjer når man innfører ny teknologi.

Kontrasten blir slående til sakene fra tidligere i høst. Førsteklasseforeldrene i Oslo får som hovedregel ikke lenger utdelt klasselister av personvernhensyn. Her eksisterer altså en forsiktighet med personlige opplysninger som overstyrer alle praktiske hensyn for foreldre.

I Vigilo-sakene eksisterer en uforsiktighet med personlige opplysninger som kommunene er nødt til å rydde opp i.