Aftenposten mener: Mediekritikken fortjener bedre

Mediebransjenettstedet medier24.no har laget en sak på følgene av VGs dekning av videoopptaket av en dansende Trond Giske på bar i Oslo.

Essensen i saken er at VGs tre politiske journalister som jobbet med saken er omplassert, og at politikere fra samtlige partier på Stortinget merker endringen. Et par av de tallrike kildene nøyer seg med mild kritikk av journalistene, og mener VGs politiske dekning har tatt skade av at de er omplassert. «Et massivt flertall» mener imidlertid at endringen er til det bedre, og at det er blitt færre konfliktsaker og «forvridde og tabloide oppslag».