I dag finner kommune- og fylkestingsvalget sted. En høy oppslutning vil være gledelig. Det vil vise at mange finner valget meningsfylt og at debattene i forkant har vært opplysende. I bredere forstand viser et høyt fremmøte oppslutning om demokratiet og en høy grad av tillit i samfunnet.

Nettopp fordi valgoppslutningen er en viktig målestokk, er det viktig at den ikke drives kunstig opp.