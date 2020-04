Aftenposten mener: Frp april 2020 bør lytte til Frp februar 2020

For bare noen få måneder siden var Fremskrittsparti-leder Siv Jensen finansminister. I over seks år bestyrte hun Finansdepartementet. Men innsikten i departementets betydning ser i alle fall ikke ut til å ha festet seg særlig godt hos partiets nestleder Sylvi Listhaug.

– Finansdepartementet har alltid en skepsis når det gjelder å endre på regler og bruke penger, det er rollen deres, sa Listhaug i NRKs Politisk kvarter sist uke.

Beskrivelsen er egentlig presis. Den kunne vært brukt i en tale for å hylle Finansdepartementets viktige rolle. Der andre ivrer etter å bruke mer, holder Finansdepartementet igjen. Der andre departementer tenker på sin sektor, tenker Finansdepartementet på helheten. Der andre gir etter for særinteresser, tenker Finansdepartementet på fellesskapet.

Men fra Listhaug er det ikke ment som noen hyllest. Hun lytter heller til særinteressene. Hun har stor tro på at oljeselskapene vil vise seg like ansvarlige som de har vært gjennom mange år på norsk sokkel – investere for fremtiden og sørge for enorme inntekter til statskassen, sa hun.

Saken handler om oljebransjen – støttet av hele Næringslivets Hovedorganisasjon og LO – som vil ha endringer i skattereglene. Målet er å stimulere til investeringer som ellers står i fare på grunn av den krisen næringen er inne i.

Problemet er, slik Finansdepartementet beskriver i et brev til Stortinget, at konsekvensen kan bli at staten bruker skattesystemet for å stimulere prosjekter som blir lønnsomme for selskapene, men som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Det er ingen fremtidsrettet politikk.

For ikke lenge siden mente Frp at det var viktig å gi oljenæringen stabile rammebetingelser. Så sent som i februar sa Siv Jensen at næringen var «helt avhengig av forutsigbarhet og stabile rammevilkår». I et innlegg i fjor skrev Jensen at oljeskatteregimet «er skreddersydd for å fungere over tid». Hun har vært opptatt av at «bred politisk enighet om rammevilkårene for næringen» har «bidratt til stabilitet og forutsigbarhet».

Nå vil partiet hennes kaste om på skattereglene for landets største næring uten kritisk vurdering av forslaget og uten å lytte til innvendingene fra Finansdepartementet. Hvis ønsket er å ta vare på fellesskapets interesser, er det ingen god idé å stimulere tvilsomme investeringer.