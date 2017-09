Aftenposten mener: Fødetilbudet ble ikke dårligere

Protestene var høylytte da den rødgrønne regjeringen reduserte fødetilbudet i Odda, Lofoten, Lærdal og Nordfjordeid. Spådommene var mørke og økt antall risikofødsler på veien til en fødeavdeling to-tre timer unna ble nærmest skissert som en ny normal.

Fem år etter viser erfaringene at de dystre spådommene er blitt gjort til skamme. Jordmødrene ved sykehusene i Nordfjordeid og Lærdal forteller til NRK at ikke en eneste fødsel har foregått uten fagfolk til stede. «I verste fall-tankane har ikkje slått til», sier leder Merete Melheim ved God Start-enheten ved Nordfjordeid sykehus.

Melheim forteller at de er flinke til å få kvinnene av gårde tidlig og at fagpersoner alltid følger med i ambulanse. Resultatene er tillitvekkende, ikke minst for kvinnene i regionen.

Eksempelet viser at frykten for endringer ikke alltid er like godt begrunnet. Det er forståelig at frykten er der – mennesket kan lettere forholde seg til det som allerede finnes, enn det som skal komme – men den kan ikke bli styrende. Endringene den gangen var begrunnet med at det ville være tryggere å samle fødetilbudet i større enheter. Fagmiljøene som fikk utfordringen med å utvikle det nye tilbudet fortjener skryt for idé og gjennomføring av de jordmorstyrte fødestuene, som erstattet det gamle tilbudet.

Brænde, Eivind Griffith

Sykehusstruktur er et tema som utløser sterkt engasjement i hele landet. Innbyggerne er selvsagt redde for å miste tilbud og trygghet for at de får hjelp raskt nok hvis noe skjer. Fordelene med engasjementet er at debattene inkluderer mange, og at alle motforestillinger mot endringer kommer frem.

Ulempen kan være at det sterke engasjementet skremmer politikerne fra å ta beslutninger som er riktige for helheten. Hadde den rødgrønne regjeringen bøyd av i 2011, er det sannsynlig at for eksempel Sogn og Fjordane hadde hatt en sykehusstruktur som ikke svarer på nye utfordringer i dag.

Sykehus og spesialisthelsetjeneste skal forholde seg til rivende utvikling innen medisin og teknologi. Parallelt utvikler infrastrukturen i landet seg, noe som forkorter avstander. Dette må påvirke organisering og struktur. Eksemplene med fødetilbudene bør trekkes frem når de spådommene knyttet til endringer blir for mørke.