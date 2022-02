Aftenposten mener: Støre kan se til Portugal med misunnelse

Rent flertall for sosialdemokrater er en sjeldenhet.

Statsminister og partileder Antonio Costa jublet på valgvaken i Lisboa.

Portugal vekker oppsikt i Europa. En tradisjonell sosialdemokrat har fått 42 prosent av stemmene og rent flertall i nasjonalforsamlingen. Statsminister Jonas Gahr Støre har sendt sin gratulasjon til Lisboa. Trolig ser han også med misunnelse på hva kollegaen António Costa har fått til etter syv år med makten.

– Portugiserne har igjen vist at de ønsker seg stabilitet, forutsigbarhet og sikkerhet, sa Costa da søndagens store og overraskende valgseier var i boks. – Men rent flertall betyr ikke det samme som absolutt makt. Vi har ikke tenkt å styre dette landet alene.

Det lå mellom linjene, og Costa tenkte nok på det: «Å styre alene» har dårlig klang i det fortsatt unge portugisiske demokratiet. Nellikrevolusjonen i 1974 gjorde slutt på mer enn fire tiårs fascistdiktatur under statsministrene António Salazar og Marcello Caetano.

Demokratiet fikk en karrig start. Hele 16 mindretallsregjeringer kom og gikk i årene fra 1974 til 1987. Så roet og stabiliserte det seg. Makten har skiftet mellom to store folkepartier – sosialdemokratene i Sosialistpartiet (PS) og de liberalkonservative, som litt forvirrende heter Portugals sosialdemokratiske parti (PDS).

Partiet Venstreblokken utløste i oktober regjeringskrise og nyvalg ved å stemme ned Costa-regjeringens budsjettforslag. Vellykket var det ikke. Velgerne reagerte med å halvere Venstreblokken og i stedet høyne sin støtte til Costas sosialistparti.

Portugal hadde sosialt og økonomisk mye å ta igjen etter diktaturårene. Landet ble kalt «Europas fattige mann» og har fortsatt et inntektsnivå i bunnsjiktet i EU. Likevel har populister og ytterliggående høyrepartier strevd med å vinne fotfeste i portugisisk politikk – i hvert fall inntil nå.

Partiet Chega («Nå holder det») under ledelse av juristen og den tidligere sportskommentatoren Andre Ventura kom inn i nasjonalforsamlingen for første gang i 2019. Søndag økte partiet sin oppslutning til 7,9 prosent, fikk 12 mandater og er tredje størst i Portugal. Ventura ivret i valgkampen for kjemisk kastrasjon av seksualforbrytere og for å ta opp «problemet med romfolket».

Statsminister Costa lover å samarbeide med alle partier i parlamentet – unntatt Chega. Det er en fornuftig utelatelse.