Aftenposten mener: Farvel til Fakty i Polen

Den nye medieloven er enda et skritt bort fra et liberalt demokrati.

Statsminister Mateusz Morawiecki må styre en mindretallsregjering fremover.

Nå nettopp

Onsdag fant et kaotisk og følelsesladd møte sted i parlamentet i Polen. Nasjonalforsamlingen skulle stemme over en omstridt medielov. Den sier at selskaper utenfor EØS ikke får ha en kontrollerende aksjepost i polske medieselskaper.

Dagen før hadde statsminister Mateusz Morawiecki sparket visestatsminister Jaroslaw Gowin fra Enighet-partiet fordi han kritiserte den nye loven. Onsdag forlot partiet regjeringskoalisjonen.