Aftenposten mener: På tide å forhandle med Nord-Korea

Det er ikke noe nytt at Nord-Korea prøveskyter missiler. Men jo bedre teknologi, desto farligere uhell kan skje.

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un holder tale til partiet.

Nå nettopp

Onsdag bekreftet Nord-Korea at landet nok en gang har gjennomført en prøveskyting. Denne gang er det snakk om en ny type ballistisk missil som ble skutt opp fra en ubåt, forteller nyhetsbyrået NTB.

Landets statlige medier melder at Nord-Koreas undersjøiske kapasitet er blitt vesentlig styrket. Det er den første testen av et missil som skytes opp fra en ubåt på to år.