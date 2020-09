Aftenposten mener: Besøksstans kan ikke forsvares

Blir det en ny runde med smitte, må tiltakene vurderes bedre.

Denne helgen fortalte VG historien om en psykisk utviklingshemmet kvinne som ble nektet besøk hjemme på grunn av koronapandemien. Kvinnen er språkløs og kommuniserer gjennom tegn og fysisk berøring. Både synet og hørselen hennes er sterkt redusert. Når hun blir redd, kan hun skade seg selv ved å slå seg selv i ansiktet.

Søsteren Saka Maljicaj fikk plutselig beskjed om at hun ikke lenger ville få anledning til å besøke henne hjemme i omsorgsboligen på grunn av smittevern. Det sier seg selv at det opplevdes dramatisk. Maljicaj fryktet at søsteren skulle tro hun var død. I nesten en måned var døren stengt.