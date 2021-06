Aftenposten mener: Lan Marie Berg burde ha trukket seg

Det politiske teateret kunne ha vært unngått.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er ferdig som samferdselsbyråd. Til høsten sikter hun seg inn mot Stortinget som førstekandidat for MDG i Oslo. Foto: Olav Olsen

17. juni 2021 15:25 Sist oppdatert nå nettopp

Norges hovedstad har nå ikke noen politisk ledelse.

Hele byrådet varslet sin avgang onsdag. Årsaken var mistilliten mot samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Byrådet sitter nå som et såkalt forretningsministerium, mens ordføreren sonderer muligheter for et nytt byråd.