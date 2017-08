Aftenposten mener: Rettssikkerheten er truet, ikke bare i USA

Benådningen av Joe Arpaio er nok et dystert innslag i Donald Trumps presidentskap.

Den 85-årige eks-sheriffen i Maricopa fylke i Arizona brøt i en årrekke selv lover for å «opprettholde lov og orden». Ironien så ikke ut til å slå hverken ham eller befolkningen som valgte ham seks ganger, inntil han ble vraket da han stilte til valg for en syvende periode.

Sheriffen er fremfor alt berømt for en teltleir omringet av elektrisk gjerde. Arpaio kalt den selv for en konsentrasjonsleir. Her internerte han blant andre latinamerikanske immigranter uten gyldige papirer.

I Arizona kan temperaturen nå over 50 grader, og forholdene i leiren var til tider umenneskelige. Arpaio påla dessuten fangene å bruke rosa undertøy, noe sheriffen hevdet skulle forhindre tyveri.

Farlig begrunnelse

I juli ble Arpaio dømt skyldig i forakt for retten av en føderal dommer i Arizona. Han hadde unnlatt å etterkomme en dom i 2011, som påla ham å slutte å arrestere folk basert på etnisk opprinnelse, det amerikanerne kaller «racial profiling».

Straffeutmålingen skulle skje i oktober, men fredag ble han benådet. Trumps offisielle begrunnelse var Arpaios lange offentlige tjeneste.

Den reelle fremkom da Trump noen dager i forveien talte i storbyen Phoenix, som ligger i Maricopa: «Liker folk her sheriff Joe?», spurte Trump og fikk jubel. «Ble han dømt for å gjøre jobben sin?» – ny jubel.

Legitime lovbrudd?

Benådningen er dypt problematisk av flere grunner. Kort tid etter sin skandaløse reaksjon på hendelsene i Charlottesville, synes Trump å bekrefte en holdning til rasisme som ikke er forenlig med embetet.

Benådningen lover også dårlig for Kongressens Russland-etterforskning: Den kan sees på som et signal til presidentens støttespillere om at de vil ble benådet for eventuelle lovbrudd.

Mest problematisk er saken likevel fra en prinsipiell synsvinkel: Trump representerer en holdning om at det er legitimt å bryte regler for å opprettholde lov og orden.

Listhaugs «utfordring»

Vi ser mer og mindre alvorlige utslag av samme tankegang over hele verden, også i Norge: Sylvi Listhaugs sier seg villig til å «utfordre» den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, for å kunne gå hardere frem overfor asylsøkere som har fått avslag.

Innvandringsministeren har ikke foreslått konkrete brudd, men det sier mye at hun mener slike uttalelser kan gagne Fremskrittspartiet i valgkampen.

Likhet for loven og nei til vilkårlighet er to av rettsstatens viktigste prinsipper. Hvis staten selv bryter dem, er veien fra sivilisasjon til barbari kort.