Aftenposten mener: Uklok kamp mot strømmen

Med Frps utmarsj fra regjeringen kan det bli stopp og slutt for North Connect, den planlagte strømkabelen fra Eidfjord i Hardanger til Petershead i Skottland.

Formelt er det regjeringen som gir konsesjon til slike kabler, uten stortingsbehandling. Men politisk er det ikke lett å trosse et nysnudd Frp og et stortingsflertall som sier nei.

Norge har fra før en rekke utenlandskabler for strøm, ikke bare over svenskegrensen, men også undersjøiske kabler til Danmark og Nederland. To nye kabler er under utbygging til Tyskland og Storbritannia.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener North Connect blir samfunnsøkonomisk lønnsom. I likhet med de andre kablene er den også et bidrag til Europas helt nødvendige grønne skifte fra olje og kull til fornybar energi.

Skottene er offensive på sol og vind og fikk i samarbeid med Statoil verdens første flytende vindmøllepark i 2017. Når vinden stilner, kan skottene kjøpe strøm fra norske fosser. Når det blåser, kan Norge importere vindkraft som av og til er billigere enn vår egen strøm.

Skal Europa bli fornybart, er et velfungerende internasjonalt strømmarked en forutsetning. Norge har mye å bidra med. Og det er ikke lenger bare kullkraft, men i økende grad sol- og vindkraft, Norge kan importere gjennom kablene når prisene ute er lavere enn her hjemme.

Så hva bunner motstanden mot denne kraftkabelen i? Jo, det antas i NVEs utredning at strømprisen kan gå marginalt opp for privatkunder og industri, en økning på 1 til 3 øre pr. kilowatt-time, særlig om sommeren når prisnivået fra før er lavt.

Da er valget tilsynelatende lett for partier som vil stå opp for strømkunder og folk flest. Til dette kobles en angst for at Norge spiller fra seg den historiske konkurransefordelen vi har hatt med billig strøm for den kraftkrevende industrien langs kysten.

Men prisargumentet står ikke fjellstøtt. Et vesentlig argument for strømkabler til utlandet har jo nettopp vært å dempe faren for store hopp i strømprisen i tørre år med dårlig fyllingsgrad i vannmagasinene.

Frp vil nå gjerne stanse kabelen i samarbeid med Sp, SV, Rødt og Ap. Ap har ikke noe imot kabler, men vil at Statnett skal eie alle ut av landet. Bak North Connect står ikke Statnett, men tre kraftselskaper som eies av norske kommuner, fylkeskommuner og svenske Vattenfall. Ap vil også ha en vurdering av erfaringene med de to kablene som nå er under bygging.

Dette vente og se-sporet kan virke trygt og lurt med tanke på kommende meningsmålinger. Men offensiv klimapolitikk er det ikke.