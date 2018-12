Aftenposten mener: Støre må sørge for et tydeligere Ap

Under jubileumssendingen til NRKs radioprogram Politisk kvarter forrige uke ble Arbeiderpartiets leder spurt om han står Høyre nærmere enn Rødt. Jonas Gahr Støre svarte ja. Noe annet ville ha vært underlig.

Høyre og Ap står trygt på det liberale og parlamentariske demokratiets grunn. Selv om det hardeste revolusjonssnakket er borte, vil Rødt fortsatt ha helt grunnleggende endringer. Partiet vil blant annet ha brudd med markedsøkonomien og delvis slutt på privat eiendomsrett.

Som det heter i partiets prinsipprogram: «Sosialisme er langt mer enn en ny regjering og litt mer statlig regulering.»

Partiet sier det er for folkestyre, men vil ha andre styringsorganer. Det er ikke tydelig hvilke. Parlamentarisme er nevnt én gang i prinsipprogrammet, i en negativ kontekst, mens Stortinget ikke er nevnt i det hele tatt.

Rødts leder, Bjørnar Moxnes, har prøvd å score poenger på Støres nøkterne konstatering av at Høyre står Ap nærmere. «Det er ikke så rart at mange fagorganiserte lurer på hvor de egentlig har Ap», skrev han i en melding på Facebook.

Det er vittig. Rødt mener jo selv at Ap står langt til høyre: I prinsipprogrammet fremstilles Ap (og SV) som garantister for kapitalismen. Rødt slår dessuten fast at «tiltroen til sosialdemokratiske partier er et viktig hinder for at arbeiderklassen skal søke politisk makt over samfunnsutviklingen».

Mer uklart Ap

De fleste vil ha lett for å le av Moxnes her, men det er vanskeligere for en presset Ap-leder. Etter at Høyre og Fremskrittspartiet har hatt makt i mer enn fem år, burde Ap fly høyt, ligge an til seier i neste års kommunevalg og til å gjenerobre regjeringsmakten i 2021.

I stedet sliter Ap med å beholde sin tidligere «faste» posisjon som landets største. Høyre er jevnstort. Den mer radikale konkurrenten SV ligger godt over sperregrensen. Enda mer radikale Rødt er kanskje på vei over den.

Aps profil er blitt mer uklar under Støre. Til daglig fremmer partiet ofte en mer venstreorientert politikk enn den som ble ført i regjering. Det er vanlig at partiet trekker noe mot venstre når det er i opposisjon.

Dobbelthet

Samtidig har Ap-lederen flørtet mye med Kristelig Folkeparti og litt med Venstre, to tradisjonelt borgerlige partier.

Dobbeltheten gjør Støre sårbar også for lettvinte utspill fra Moxnes.

På den annen side viser den lille disputten mellom Støre og Moxnes hvor viktig det er for Arbeiderpartiet å tydeliggjøre sitt politiske prosjekt. En del av det bør være å markere forskjellene til SV og Rødt.