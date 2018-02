Aftenposten mener: Russland har et stort ansvar i Syria

Nok en gang viser det seg at håpet om fred i Syria var fåfengt. Diktator Bashar al-Assads bombing av Øst-Ghouta, like ved hovedstaden Damaskus, har drept hundrevis bare de siste dagene.

Et nytt Srebrenica, sier mange, og igjen snur verden ryggen til. Kritikken treffer. Problemet er å få svar på hva verden – forstått som ansvarlige land med humanitær innstilling – konkret kan gjøre.

Det er fristende å ta til orde for en humanitær intervensjon, som den i Libya i 2011. Men erfaringene derfra var ikke gode, hverken på kort eller lang sikt.

Syria er dessuten en mer komplisert konflikt. En vestlig ledet intervensjon i konflikten mellom Assad og hans fiender vil neppe gi gode resultater.

Tilsynelatende var krigen i ferd med å bli avgjort. Assads armé, støttet av Russland og Iran, så ut til å ha fått det definitive overtaket.

Gledet seg for tidlig

Russland gikk aktivt inn i krigen i 2015, og i desember i fjor erklærte president Vladimir Putin at oppdraget var fullført. Soldatene hadde gjort en «briljant» innsats, sa Putin, og nå kunne de aller fleste «dra seierrike hjem».

Russerne har prøvd å presse frem en fredsløsning på Assads vilkår, foreløpig uten å lykkes. Denne uken erklærte russiske militære at det har oppstått en «kritisk humanitær og sosioøkonomisk situasjon» i Øst-Ghouta.

Derimot sa de ikke noe om hva som hadde skapt «situasjonen», nemlig Assads bomber.

«Helvete på jord»

I FN-hovedkvarteret i New York by pågår nok en gang prosesser som forhåpentlig bidrar til en løsning. Sverige og Kuwait fremmer en resolusjon som krever 30 dagers våpenhvile, men det var torsdag uklart når Sikkerhetsrådet ville behandle den og om den kunne få tilslutning fra alle vetomakter.

Ansvaret påhviler fremfor alle diktator Assad, som tidligere har brukt både tønnebomber og giftgass mot sitt folk.

FNs generalsekretær António Guterres snakker om et «helvete på jord». Høykommissæren for menneskerettigheter, Said Raad al-Hussein, krever at Assad skal «stanse den uhyrlige tilintetgjørelsen av Øst-Ghouta».

Dårlig løsning

En krig kan stanses på flere måter. En av dem er ved å la den ene parten vinne. Putins ønske var at hans allierte, diktator Assad, skulle gå av med seieren.

Dette er en dårlig løsning, men trolig den eneste mulige på kort sikt.

Med den militære innblandingen følger et stort ansvar. Putin har en særlig forpliktelse til å sørge for at lidelsene for det syriske folket stanser. Russerne oppdager nå hva intervenerende stormakter har måttet lære mange ganger: Det er ikke lett, men ansvaret forblir.