Aftenposten mener: Sikkerhetsrådet kommer sørgelig til kort om Syria

Denne uken stemte USA og Russland ned hverandres forslag om en granskning av det påståtte kjemiske angrepet i Syria.

USA la først frem sitt forslag, som ble stanset da Russland brukte vetoretten. Kina avsto fra å stemme, slik landet også tidligere har gjort når det ikke stemmer sammen med Russland i Syria-spørsmål.

Etter avstemningen om USAs resolusjonsforslag la Russland frem en alternativ resolusjon. Heller ikke denne gikk igjennom, ettersom kun seks land, inkludert Kina og Russland, stemte for. Til slutt la Russland frem nok et forslag, som også ble nedstemt.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier at det amerikanske resolusjonsforslaget gikk langt i å skulle sikre russisk støtte. Etterforskningspanelet som skulle granske kjemiske angrep i Syria, skulle være uavhengig, upartisk og profesjonelt, sa Haley. Hun mente at det russiske resolusjonsforslaget derimot ga Russland mulighet til selv å velge etterforskere og deretter vurdere utfallet.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzija hevdet på sin side at USA ønsket at resolusjonen deres skulle bli nedstemt for slik å rettferdiggjøre maktbruk i Syria.

At Sikkerhetsrådet i FN ikke er i stand til å vedta en resolusjon om å granske de påståtte kjemiske angrepene i Syria, er fortærende. Å komme til bunns i hva slags våpen som ble brukt og hvem som sto bak, burde være et felles ønske for alle parter.

Med jevne mellomrom dukker forslaget opp om å bytte ut de permanente medlemmene av Sikkerhetsrådet. Hvilke land som skulle være permanente medlemmer, ble vedtatt etter Den annen verdenskrigs slutt. Maktfordelingen i verden har endret seg betydelig siden den gang, ikke minst etter Sovjetunionens fall. Det er likevel ikke opplagt at rådet ville fått mer gjennomslagskraft av å bytte ut medlemmene.

En annen mulig konklusjon er å oppgi troen på at Sikkerhetsrådet er effektivt i det hele tatt. Når verden nå atter beveger seg over i en mer bipolar struktur, der Russland og Vesten med respektive allierte står sterkere mot hverandre, kan man spørre seg hvor effektivt FNs mektigste organ er til å fatte beslutninger av noen art.

Det er imidlertid verdt å huske på at Sikkerhetsrådet aldri har vært et overnasjonalt organ som overstyrer nasjonalstatenes realpolitiske interesser. Hensikten med rådet er å være et sted der medlemslandene møtes. Alternativet er at de ikke møtes, som vanskelig kan sies å være en bedre løsning. Dette selv når stormakter bruker rådet til å demonstrere fullstendig uansvarlighet, slik USA og Russland nå gjør – tragisk nok på den syriske befolkningens bekostning.