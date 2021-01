Stortinget bør gripe inn mot Guri Melby

Elever bør ikke sendes hjem uten at hensyn til smittevern krever det.

Kunnskapsminister Guri Melby vil la skoler ha mer hjemmeskole også når det ikke er nødvendig ut fra smittesituasjonen. Foto: NTB/Berit Roald

Regjeringen gjentar stadig at det er viktig for den å beskytte barn og unge under pandemien. Da er det skuffende at regjeringen likevel åpner for å svekke skoletilbudet også uten at det trengs for å bremse smitten.

Kunnskapsminister Guri Melby endrer en forskrift slik at skoler på gult nivå kan innføre mer bruk av hjemmeskole. Hun begrunner det med at skoler med mye fravær «har behov for litt mer handlingsrom i organiseringen av undervisningen».