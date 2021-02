Aftenposten mener: Krevende å få nordmenn ut i åkeren

Alle er enige om at også nordmenn burde få plukke jordbær. At arbeidsledige får beholde mer av dagpengene, er et godt sted å begynne.

Jordbærene må høstes i år også. Foto: Gorm Kallestad / NTB

18 minutter siden

Tirsdag denne uken møttes Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristian Sandtrøen og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til debatt i NRK-programmet Dagsnytt 18.

Bakgrunnen var at snøen smelter og våren står for døren. Frø må snart sås. Bøndene må avgjøre hvor store investeringer de skal ta.