Aftenposten mener: Riktig med riksrettssak mot Trump

At presidenten snart skal ut, er ikke noe godt argument for å la være å ta ut tiltale.

Speaker Nancy Pelosi viser frem tiltalen mot president Donald Trump. Foto: LEAH MILLIS / X90205

Så er det avgjort: USAs president Donald Trump blir stilt for riksrett. Med dette blir han den første presidenten som blir stilt for riksrett to ganger.

Riksrett er svært alvorlig. Kun tre ganger i historien er det blitt tatt ut riksrettstiltale mot en amerikansk president. Den første var Andrew Johnson i 1868. Den andre var Bill Clinton i 1999. Så ble Trump tiltalt i 2020 – og nå igjen i 2021. Blir han dømt, blir han den første presidenten i historien som blir felt i en riksrettssak.