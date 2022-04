Aftenposten mener: Riktig å gå i gang på Gaustad

Nå nettopp

Jan Bøhler med kor fremfører kampsangen «Redd Ullevål» under Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus’ markering utenfor Stortinget i vinter.

Bystyret kunne ha blokkert nytt sykehus på Gaustad. Men ikke reddet Ullevål.

Slaget er tapt for Ullevål sykehus’ venner. Fredag kom nyheten om at staten overkjører Oslo kommune. Reguleringsplanen for det nye regionsykehuset på Gaustad tas ut av Oslo kommunes hender. Staten bruker sin makt til å regulere sykehuset gjennom statlig plan.

Det kan virke udemokratisk. Flertallet i Oslo bystyre er mot planene på Gaustad. Det inkluderer begge lokallagene til regjeringspartiene. Ansatte, naboer, byplanleggere, aksjonister – listen over kritikere har etter hvert vokst seg lang.