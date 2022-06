Aftenposten mener: Byggeforbudet i Oslo må mykes opp

17 minutter siden

Åtte boliger blir bygget i en gammel eplehage på tomten til et revet hus på Ullern i Oslo.

Det er riktig å innføre byggeforbud i småhusområdene. Men det trenger ikke være fullt så rigid.

Det ble bråk da Oslos småhuseiere over natten fikk forbud om å bygge på eiendommene sine. Fra 6. april ville ingen byggesøknader bli behandlet i byens småhusområder. Denne uken ble byggeforbudet stadfestet. Det vil vare frem til den nye versjonen av småhusplanen, reguleringsplanen for villaområdene i ytre by, er vedtatt.

Logikken bak denne plutselige beslutningen er enkel. Reglene for hva som kan tillates bygget i disse områdene, skal strammes inn. Dersom Plan- og bygningsetaten hadde varslet et byggeforbud i god tid, ville det ført til et stort rush for å få bygget før denne fristen. Dermed ville noe av poenget med innstrammingen gå tapt. I utgangspunktet er det derfor riktig å operere med en absolutt frist for hvilke saker som går etter gammel plan, i påvente av en ny.