Aftenposten mener: Uklokt å sette taxinæringen i revers nå

«Høyresidens frislipp» bør få virke og evalueres før det reverseres.

«Taxinæringen er regulert for forhistorisk tid. Konkurransen fungerer ikke. Det er på tide med forandring.»

Det sa daværende direktør i Konkurransetilsynet, Christine Meyer, i 2015. Hun pekte på at etableringshindrene gjorde det tilnærmet umulig for nye aktører å komme inn i markedet, og at det var minimal priskonkurranse. Dessuten var det vanskelig å finne ut hva en drosjetur kostet, og innovasjonen i bransjen var nærmest fraværende.