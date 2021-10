Aftenposten mener: Sårbare barn trenger sterkere kommuner

Mer penger kan ikke løse alt.

Direktør Mari Trommald i Bufdir vet ikke helt hvorfor antallet barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, er gått ned.

Nå nettopp

Forhåpentlig er det en god nyhet. De siste syv årene er antallet barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, gått ned. Det er positivt dersom det er et tegn på at familiene får hjelp tidligere, slik direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tror.

Direktoratet ser også at barnevernet er blitt flinkere til å bruke slekt og nettverk. Slik finnes det løsninger før det blir nødvendig å omplassere barnet ut av familien.