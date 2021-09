Aftenposten mener: Hodeløs stempling av Hellestveit

Det er legitimt å diskutere om internasjonaliseringen av forskning har gått for langt.

Forsker Cecilie Hellestveit reiser en litt ubehagelig, men nødvendig debatt.

Forsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet mener sentrale fagdisipliner nå er så dominert av utenlandske forskere, at norske fagtradisjoner, rekruttering og interesser kan undermineres. Hun ønsker en diskusjon om utviklingen.

Temaet er ikke nytt. I Klassekampen i 2017 sa professor Øyvind Østerud at internasjonaliseringen «har nådd et vippepunkt som kan gjøre offentlig finansiert forskning irrelevant for det norske samfunnet».